Ukrayna Meclis Başkanı, Volhynia Katliamı Kurbanlarının Torunlarına Başsağlığı Diledi

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de yaptığı konuşmada, Volhynia katliamında hayatını kaybeden 100 bin kişinin torunlarına başsağlığı diledi. Stefanchuk, ayrıca Ukrayna'nın Polonyalı arkeoloji ekiplerine bölgede devam eden kurban kalıntılarını arama çalışmalarında yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Volhynia katliamında Ukraynalı milliyetçilerce öldürülen 100 bin kişinin torunlarına başsağlığı diledi.

Stefanchuk, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de konuşma yaptı.

İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Polonyalılara ilişkin üzüntüsünü dile getiren Stefanchuk, "Volhynia'daki korkunç olayların kurbanlarının torunlarına başsağlığı diliyor ve nefret ya da intikam çağrısı yapmayan, ancak halklarımız arasında bunun bir daha asla yaşanmaması için bir uyarı niteliği taşıyan anma törenleri için minnettarlığımı ifade ediyorum." dedi.

Stefanchuk, Ukrayna'nın Polonyalı arkeoloji ekiplerine bölgede devam eden kurban kalıntılarını arama çalışmalarında yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Rusya- Ukrayna savaşının başından bu yana Polonya'nın Kiev yönetimine verdiği destek için teşekkür eden Stefanchuk, "Polonya'nın tank tedarik koalisyonunun oluşturulmasındaki liderliğini asla unutmayacağız. Bize ilk Leopard tanklarımızı veren sizdiniz ve Ukrayna semaları artık Polonya uçakları tarafından korunuyor." diye konuştu.

Stefanchuk'un konuşmasına ilişkin görüşlerini açıklayan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, bunun, Polonyalılar ve Ukraynalıların "yakınlaşma açısından iyi bir yolda" olduklarını gösterdiğini söyledi.

Rau, "Duymak istediklerimizi duyduk. Bence bu çok iyi bir konuşmaydı." ifadelerini kullandı.

Volhynia katliamı

Polonya'da, 1943-1945'te Ukrayna İsyancı Ordusu (UPA) tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalı öldürüldü.

Doğu Galiçya'nın yanı sıra Volhynia'da da gerçekleşen katliamlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ukrayna'nın daha önce Polonya'nın bir parçası olan bölgeler üzerinde egemenlik kurabilmesini sağlamayı amaçlayan "etnik temizlik" olarak nitelendiriliyor.

"Kanlı Pazar" olarak bilinen 11 Temmuz 1943, UPA birliklerinin düzinelerce kasaba ve köye saldırarak Polonyalıları öldürdüğü ve ardından yerleşim yerlerini yakıp yıktığı en şiddetli gün olarak tarihe geçmişti.

Polonya'daki söz konusu katliamlar nedeniyle her yıl anma törenleri düzenleniyor.