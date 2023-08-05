Ukrayna, Karadeniz'deki 6 Rus limanını askeri tehdit olarak ilan etti

Ukrayna Deniz ve Nehir Taşımacılığı Devlet Servisi, Karadeniz'deki bazı Rus limanlarının seyrüsefer için askeri tehdit oluşturduğunu duyurdu. Anapa, Novorossiysk, Gelencik, Tuapse, Soçi ve Taman limanları askeri tehdit olarak belirtildi.

Ukrayna, Karadeniz'deki 6 Rus limanı sularının seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturduğunu duyurdu.

Ukrayna Deniz ve Nehir Taşımacılığı Devlet Servisinin internet sitesinde yayımlanan raporda, Rusya'nın Karadeniz'deki bazı limanlarında seyrüsefer için askeri tehdit ilan edildiği belirtildi.

Raporda, "Anapa, Novorossiysk, Gelencik, Tuapse, Soçi, Taman limanlarının iç ve dış su alanları askeri tehdit oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Uyarının bir sonraki duyuruya kadar geçerli olduğu kaydedildi.