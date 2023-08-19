Ukrayna İHA'sı Rusya askeri havalimanına saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda bir savaş uçağının hasar aldığını, havalimanında yangın çıktığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda bir savaş uçağının hasar aldığını, havalimanında yangın çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da (TSİ 10.00) Kiev rejimi, helikopter tipi İHA ile Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına terör saldırısı gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Saldırı sonucu bir savaş uçağının hasar aldığı belirtilen açıklamada, havalimanındaki park alanında da yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı bildirildi.