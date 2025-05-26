Ukrayna İHA'ları Putin'in Helikopterini Hedef Aldı

Ukrayna İHA'ları Putin'in Helikopterini Hedef Aldı
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Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in helikopterine saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Olay, Putin'in helikopterinin havada olduğu sırada gerçekleşti.

RUSYA Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının, Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in helikopterini hedef alarak saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının (İHA), Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in helikopterini hedef aldığını öne sürdü. Daşkin'in verdiği bilgilere göre, saldırı gerçekleştiği sırada Putin'in helikopteri havadaydı ve Ukrayna İHA'larına karşı yoğun bir savunma operasyonu yürütülüyordu. Komutan, Ukrayna güçlerinin saldırıyı şiddetlendirdiğini, Putin'in helikopterinin bölgede uçtuğunu fark ettikten sonra da ona yoğunlaştıklarını bildirdi. Daşkin, "Bu nedenle biz eş zamanlı olarak hem hava savunma mücadelesi yürüttük hem de Devlet Başkanı'nın helikopterinin havadaki güvenliğini sağladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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