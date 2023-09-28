Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'ya ait İHA saldırısını püskürttü

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın dün gece ülkenin güneydoğusundan İHA saldırısı başlattığını duyurdu. 44 İHA'yla yapılan saldırıda 40 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan İHA'ların büyük çoğunluğunun İran yapımı Shahed İHA'ları olduğu ifade edildi. İmha edilen İHA'ların 34'ünün Shahed tipi, 6'sının ise keşif iHA'sı olduğu aktarıldı.