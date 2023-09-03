Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Odessa'ya İHA saldırısını püskürttü

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece saatlerinde 25 İHA ile Odessa bölgesine saldırı düzenlediğini, bu İHA'lardan 22'sinin imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Rus işgalciler 3 Eylül 2023 gecesi güney ve güneydoğudan (Chauda Burnu, Kırım ve Primorsko-Akhtarsk) Shahed-136/131 İHA'ları ile saldırı dalgası başlattı. Odessa'nın güney bölgelerine saldıran toplam 25 saldırı İHA'sının 22'si, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin diğer bileşenlerinin hava savunmasıyla iş birliği içinde Hava Kuvvetleri'nin güçleri ve araçları tarafından imha edildi" denildi.