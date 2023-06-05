Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus füze sistemlerini imha etti

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus ordusuna ait füze sistemlerinin imha edildiğini belirterek, o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi, bir BUK-M1 ve üç TOR-2M tipi füze sistemini imha etti" denildi. Görüntülerde, Rusya'nın askeri araçlarının Ukrayna'ya ait İHA'larla izlendiği ve saldırı yapıldığı görüldü. Görüntülerde ayrıca Rus araçlarından birinin keşif yapan İHA'ya füze ateşlediği ancak hedefi ıskaladığı anlar da yer aldı.