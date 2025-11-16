Ukrayna, Esir Takası İçin Türkiye ve BAE ile Görüşmelere Başladı

UKRAYNA Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile esir takasının yeniden başlatılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeler yaptığını bildirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının tekrar yapılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarda bulunduğunu belirtti. Umerov, "Ukrayna Devlet Başkanı adına, bugünlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müttefiklerimizle değişim sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda ara buluculuk görüşmeleri yürüttüm" ifadelerini kullandı.

Umerov, esir takası sürecinin yenilenmesi yönünde taraflar arasında mutabakata varıldığını kaydederek, "Taraflar, bu görüşmeler sonucunda İstanbul Anlaşması'nın aktifleşmesi konusunda mutabakata vardı. 1200 Ukraynalının serbest bırakılmasından bahsediyoruz. Yakın zamanda teknik istişareler yapılacak. Tüm prosedür ve organizasyon ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor. Esaretten dönecek Ukraynalıların, Yeni Yıl ve Noel tatillerini evlerinde, aile sofralarında ve akrabalarının yanında kutlayabilmeleri için aralıksız çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.