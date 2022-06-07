Ukrayna Dışişleri: Tahıl nakliyesi için üçüncü ülkeler Karadeniz'de devriye gezmeli - Haberler

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Ukrayna Dışişleri: Tahıl nakliyesi için üçüncü ülkeler Karadeniz'de devriye gezmeli

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna Dışişleri: Tahıl nakliyesi için üçüncü ülkeler Karadeniz'de devriye gezmeli

Ukrayna'da ihraç edilmeyi bekleyen ve 20 milyon tondan fazla olduğu ifade edilen buğdayın ve tahılın ülkeden çıkarılması konusunda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti öncesi bugün açıklama yaptı.

Ukrayna'da ihraç edilmeyi bekleyen ve 20 milyon tondan fazla olduğu ifade edilen buğdayın ve tahılın ülkeden çıkarılması konusunda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti öncesi bugün açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini ifade ederek "Nakliyeyi yeniden kurmak için etkili güvenlik garantilerine ihtiyaç vardır. Bu tür garantiler, kıyıları denizden gelen tehditlerden korumak için uygun silahların Ukrayna'ya sağlanarak ve üçüncü ülkelerin deniz kuvvetlerinin Karadeniz'in ilgili kesimlerinde devriye gezmesi için dahil edilerek sağlanmalıdır" denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetinin küresel bir gıda krizini önlemek adına Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırmak için her türlü çabayı gösterdiğini ifade ederek BM ve ortaklarla birlikte tarım ürünlerinin ihracatı için insani bir koridor oluşturma olasılığı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İNSANİ KORİDORU ODESSA'YA SALDIRMAK İÇİN KULLANABİLİRLER

Bakanlık "Mykolayiv'deki bir tahıl terminaline son füze saldırısı göz önüne alındığında, Rusya'nın böyle bir koridoru Odessa ve güney Ukrayna'ya saldırmak için kullanma planlarını göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı. Bakanlık açıklamasına şöyle devam etti;

"Bu nedenle, nakliyeyi yeniden kurmak için etkili güvenlik garantilerine ihtiyaç vardır. Bu tür garantiler, kıyıları denizden gelen tehditlerden korumak için uygun silahların Ukrayna'ya sağlanarak ve üçüncü ülkelerin deniz kuvvetlerinin Karadeniz'in ilgili kesimlerinde devriye gezmesi için dahil edilerek sağlanmalıdır."

TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ

Türkiye'nin Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırma çabalarını takdir ettiklerini belirten Ukrayna Dışişleri açıklamasında "Aynı zamanda şu anda Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında bu konuda herhangi bir anlaşma bulunmadığını da belirtmek gerekir. Kararların ilgili tüm tarafların katılımıyla alınması gerektiğini vurguluyoruz. Ukrayna'nın çıkarlarını dikkate almayan her türlü anlaşmayı reddedeceğiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın dünya pazarına kamyon, demiryolu ve nehir taşımacılığı yoluyla tahıl tedarik etmeye başladığı vurgulandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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