Ukrayna Dışişleri: Tahıl nakliyesi için üçüncü ülkeler Karadeniz'de devriye gezmeli - Haberler

Ukrayna'da ihraç edilmeyi bekleyen ve 20 milyon tondan fazla olduğu ifade edilen buğdayın ve tahılın ülkeden çıkarılması konusunda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti öncesi bugün açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini ifade ederek "Nakliyeyi yeniden kurmak için etkili güvenlik garantilerine ihtiyaç vardır. Bu tür garantiler, kıyıları denizden gelen tehditlerden korumak için uygun silahların Ukrayna'ya sağlanarak ve üçüncü ülkelerin deniz kuvvetlerinin Karadeniz'in ilgili kesimlerinde devriye gezmesi için dahil edilerek sağlanmalıdır" denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetinin küresel bir gıda krizini önlemek adına Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırmak için her türlü çabayı gösterdiğini ifade ederek BM ve ortaklarla birlikte tarım ürünlerinin ihracatı için insani bir koridor oluşturma olasılığı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya