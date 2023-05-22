Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: 20 Shahed İHA'sı imha edildi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, gece saatlerinde 20 İran yapımı Shahed tipi insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna hava savunma güçleri 22 Mayıs gecesi İran yapımı 20 adet Shahed-136/131 insansız hava aracı ve 4 adet Kh-101/Kh-555 seyir füzesi düşürdü. Rus güçleri özellikle Dnipropetrovsk bölgesini hedef aldı. Dniprovskyi bölgesinde 27 yaşında bir erkek füze saldırısı nedeniyle yaralandı" denildi.