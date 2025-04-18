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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Geçici Ateşkes En Kısa Sürede Sağlanmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Geçici Ateşkes En Kısa Sürede Sağlanmalı
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşın sona ermesi için geçici ateşkesin bir an önce elde edilmesi gerektiğini belirtti. Sybiha, uluslararası görüşmelerin önemine değinerek, ABD liderliğinin barış çabalarındaki rolünü vurguladı.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için geçici ateşkesin en kısa sürede sağlanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Birliği (AB) ve ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. Sybiha, gün içinde ABD heyeti ile görüştüklerini belirterek, ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiğini bildirdi. Sybiha, "Barış çabalarındaki ilerlemeyi kaydettik, ABD liderliğinin ve katılımının önemini vurguladık. Ukrayna barış çabalarında kararlıdır ve savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmelerde geçici ateşkes teklifini kabul ettiğini anımsatan Sybiha, "Bunun, mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerekiyor. Rusya'ya yönelik baskının artırılmasının adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladım" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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