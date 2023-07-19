Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya, yasadışı yollarla alınan çocukları serbest bırakmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın yasadışı yollarla aldığı çocukları serbest bırakması gerektiğini belirtti. Kuleba, çatışmalar sırasında kaybolan ve yasadışı yollarla transfer edilen çocuk sayısının 19 bin 474 olduğunu ve şu ana kadar sadece 383'ünün geri alındığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) 88. Genel Kurul Toplantısı'nın 77. Oturumu'nda dün konuştu. Kuleba, "Bugün 19 bin 474 yasadışı yollarla transfer edilmiş çocuk tespit ettik. Çabalarımız sonucunda şu ana kadar sadece 383'ünü geri alabildik" dedi.

Bakan Kuleba, BMGK'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın yasadışı yollarla aldığı çocukları serbest bırakması gerektiğini belirterek, "Hep birlikte Rusya'dan Ukrayna'dan aldığı çocukların listesini derhal vermesini ve uluslararası insan hakları ve izleme misyonlarının bu çocuklara erişimini sağlamasını talep etmeliyiz. Rusya Ukraynalı çocukları serbest bırakmalı ve ailelerine iade etmelidir. Çatışmalar sırasında en az 379 çocuk kayboldu. Şu anda biz konuşurken, Rusya Ukraynalı çocukları toplu olarak kaçırmaya devam ediyor. Putin ve çocuk hakları komiserinin halihazırda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından arandığı iğrenç ve soykırım suçu. Bugün, 4 bin 390'ı yetim veya ebeveyn bakımından yoksun olmak üzere 19 bin 474 çocuğun yasadışı yollarla transfer edildiğini tespit ettik. Çabalarımız sonucunda şu ana kadar sadece 383'ü ailelerine kavuştu ve binlercesi hala umutsuzca yardımımızı bekliyor" dedi.

Kuleba, savaşın 7.5 milyon Ukraynalı çocuğu etkilediğini vurgulayarak, "Rus işgali Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun tamamını normal yaşamlarından mahrum bıraktı. Bunların neredeyse üçte ikisi ülke içinde ya da ülke dışında yerlerinden edilmiştir. Rusya en az 494 Ukraynalı çocuğu öldürdü ve 1050'sini de yaraladı" dedi.