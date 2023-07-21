Ukrayna Dışişleri Bakanı Pakistan'a Ziyaret Gerçekleştirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari ile görüştü. Kuleba, Ukrayna'nın Karadeniz tahıl ihracatını koruma çabalarına katıldığı için Pakistan'a minnettar olduklarını belirtti.

Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari ile görüştü. Kuleba, "Ukrayna'nın Karadeniz tahıl ihracatını koruma çabalarına katıldığı için Pakistan'a minnettarız" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kuleba, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari ile görüşmeler gerçekleştirdi. Kuleba, Şahbaz ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada, başkent İslamabad'da bir araya geldiklerini belirterek, görüşmede Ukrayna'nın iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletme arzusunu dile getirdiğini ifade etti.

Pakistan'ı ziyaret eden ilk Ukrayna Dışişleri Bakanı olduğunu vurgulayan Kuleba mevkidaşı Zerdari ile görüşmesine dair ise "Pakistan'ı ziyaret eden ilk Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak Bilavel Butto Zerdari ile bir araya gelmekten keyif aldım. Görüşmemizde ticaret, dijitalleşme, tarım ve eğitim alanlarındaki iş birliği konularına odaklandık. Ukrayna'nın Karadeniz tahıl ihracatını koruma çabalarına katıldığı için Pakistan'a minnettarız" ifadelerini kullandı.

"İKİLİ VE KÜRESEL MESELELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Öte yandan Zerdari de görüşmeye dair yaptığı açıklamada, ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Kuleba'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Karşılıklı ilgi alanına giren ikili ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mevcut ikili mekanizmaları yeniden canlandırarak çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme konusunda mutabık kaldık. Ukrayna'da devam etmekte olan ihtilafın diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebilme umudunu ifade ettik" dedi.