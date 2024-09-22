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Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Nükleer Enerji Alarmı

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Nükleer Enerji Alarmı
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın kış öncesi Ukrayna'nın nükleer enerji altyapısını hedef alabileceğini ve bunun küresel nükleer kaza riskini artırabileceğini açıkladı.

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın kış öncesi Ukrayna'nın nükleer enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenleyeceğini belirterek, "Bu tesislerin zarar görmesi, küresel sonuçları olabilecek yüksek bir nükleer kaza riski oluşturmaktadır" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya'nın nükleer altyapıya olası saldırılarının, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) da bildirildiğini vurguladı. Sybiha, açıklamasında, "Ukrayna istihbaratına göre Kremlin, kış arifesinde Ukrayna'nın nükleer enerji sektörüne yönelik saldırılar hazırlıyor. Bunlar özellikle nükleer enerjinin güvenli bir şekilde işletilmesi için kritik öneme sahip olan açık şalt ve iletim trafo merkezleridir. Bu tesislerin zarar görmesi, küresel sonuçları olabilecek yüksek bir nükleer kaza riski oluşturmaktadır. Ukrayna özel servisleri ilgili bilgileri ortaklarına iletmişlerdir. UAEA da bilgilendirilmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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