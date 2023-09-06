Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Kiev'de bir araya geldi. Görüşme sırasında Blinken, Ukraynalı askerleri anmak için Berkovetske mezarlığını ziyaret etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiğini bildirdi.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Blinken'ı karşıladığını belirtti.

Blinken'ın Kiev'deki gününe savaşta ölen Ukraynalı askerleri Berkovetske mezarlığında anarak başladığını kaydeden Kuleba, "Bu, özgürlüğümüz ve yaşam hakkımız için hayatlarını feda eden tüm Ukraynalı askerlere duyulan saygının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.