Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Cidde toplantısının barış formülünü yakınlaştırdığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan Ukrayna konulu toplantının, ülkesinin barış formülünün uygulanmasını yakınlaştırdığını ifade etti. Yermak, Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlıkların devam edeceğini ve savaşın sona erdirilmesi için çalışmaların başlayacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde danışmanlar düzeyinde yapılan Ukrayna konulu toplantının, ülkesinin barış formülünün uygulanmasını yakınlaştırdığını belirterek, "Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlıklar ve zirvenin düzenlenmesi üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Yermak'ın, yerel televizyon programındaki Ukrayna'da barışın tesisine yönelik Cidde kentinde düzenlenen toplantının sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Cidde toplantısının ana konusunun Ukrayna'nın barış formülü olduğuna işaret eden Yermak, ortakların büyük çoğunluğunun, Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğini ve savaşı dondurmanın imkansız olduğunu, çünkü bunun Ukrayna topraklarına yeni saldırılar için zaman kazandıracağını vurguladığını ifade etti.

Yermak, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kayıtsız şartsız saygı duyan ve barış formülünün bir kısmı ya da tamamı üzerinde çalışmaya istekli olan devletlerin sayısının arttığına dikkati çekti.

Yermak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in barış formülünün uygulanmasının, Ukrayna'nın zafer stratejisinin bir parçası olduğunu, bu nedenle Cidde toplantısının tarihe geçeceğine inandığını kaydetti.

Toplantıya Çin temsilcisinin katılmasının önemli olduğunu altını çizen Yermak, "Çin temsilcisi görüşmelerde canlı bir şekilde yer aldı ve görüşlerini ifade etti. Çin temsilcisinden duyduğumuz önemli şey Çin'in bu formata katılmaya devam etmeye hazır olduğuydu." değerlendirmesini yaptı.

Yermak, toplantının katılımcılarının bu formatta çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldıklarını, dolayısıyla bu formatın genişleyeceğini belirtti.

Cidde toplantısının Ukrayna'yı barış formülünün uygulanmasına yakınlaştırdığına vurgu yapan Yermak, "Küresel Barış Zirvesi hazırlıkları ve zirvenin düzenlenmesi üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve bunun ardından savaşın sona erdirilmesini yasal olarak güvence altına alacak madde dahil 10 maddenin her birinin uygulanması için çalışmalar başlayacak." ifadelerini kullandı.