Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye Ziyaret Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret ediyor. Zelenskiy, Erdoğan ile birçok konuyu ele alacaklarını duyurdu. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.