Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Tahıl Koridorunun İşlemesini İstiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye sığınan Ukraynalı ailelere teşekkür ederek, tahıl koridorunun işlemesini ve Karadeniz Bölgesi'nde istikrarın sağlanmasını istediğini belirtti. Zelenskiy, Türkiye ile savunma sanayisi işbirliği, teknoloji gelişimi ve stratejik alanlarda işbirliği yapabileceklerini ifade etti. Ayrıca, Kırım Tatarlarının serbest bırakılması ve Ukraynalı esirlerin geri dönüşü konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tüm dünyanın tahıl koridorunun işlemesini istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a gelen Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Ukraynalı ailelere gösterdiği misafirperverlikten dolayı Türk halkına teşekkür ederek, "İnsanlarımız burada Türkiye'nin, Türk kalplerinin desteğini bu zor zamanlarda hissediyorlar." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Karadeniz Bölgesi'nde istikrarın sağlanmasının öneminin altını çizerek, "Bizim işbirliğimizde burada çok şeye bağlı. Afrika, gerek Asya, gerek Avrupa'daki gıda güvenliği ve birçok halkın gıda güvenliği bize bağlı. Burada önemli olan hep birlikte dünyadaki bu açlığın ve sosyal kaosun üstesinden gelmek için yardımcı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinen Zelenskiy, "Tüm dünya tahıl koridorunun işlemesini istiyor ve bu tabii ki çok önemli bir mesele." ifadesini kullandı.

Rusya'nın gemileri bloke ettiğini, bu nedenle de sürecin karmaşık olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Tahıl Koridoru sadece bir devletin isteklerine bağlı olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Halklarımız daha fazlasını yapabilir ve insan hayatlarını kurtarabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en son Lviv'de bir araya geldiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Savaş zamanında ve özellikle bu zor zamanda Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) Ukrayna'ya gelerek bizi ve beni destekledi." dedi.

Zelenskiy, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile farklı projeleri görüştüklerini belirterek, "Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. Bu tarz işbirlikleri, gerek savunma sanayisi işbirliğini gerek teknoloji gelişimini, aynı zamanda İHA üretimi ve diğer stratejik alanları kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Eminim ki halklarımız daha fazlasını yapabilir ve insan hayatlarını kurtarabilir." dedi.

"Kırım Tatarları da geri almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Esir düşen Kırım Tatarlarının serbest bırakılması ve Rusya'daki Ukraynalı çocukların Türkiye üzerinden Ukrayna'ya döndürülmesi konusunda çalışmalar yapıp yapmadıklarına ilişkin soruya yanıt veren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Kırım Tatarları, siyasi tutuklular, diğer esirlerimiz ve sınır dışı edilen, Rusya'ya götürülen çocuklar. İnanın ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız temaslar sırasında hatta seçimler sırasında biz her zaman bu konulara önem verdik ve bu konuları hep güncel tuttuk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisi için insanın her şeyden önce geldiğini vurgulayan Zelenskiy, "Biz insanlarımızı, esir olan Kırım Tatarları da özellikle geri almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Henüz bir sonuç elde etmediğimiz için bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı veremem." dedi.

Zelenskiy, mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i şahsen tanıdığını ve kendisine çok saygı duyduğunu belirterek, "Eminim ki birçok siyasi tutsağımız, birçok esirimiz gibi o da serbest olacak. Bu yönde yardımlarını esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanına (Erdoğan'a) minnettarım. " şeklinde konuştu.

(Bitti)