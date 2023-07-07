Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Slovakya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova ile iki ülke arasındaki ilişkiler, NATO Zirvesi ve Ukrayna'nın yeniden inşası üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova ile iki ülke arasındaki ilişkiler, Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenecek NATO Zirvesi ve Ukrayna'nın yeniden inşası üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Zelenskiy, Çekya'daki temaslarının ardından Slovakya'da ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Ukraynalı lider, Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova tarafından askeri törenle karşılandı.

İkili görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çaputova, Slovakya ve Ukrayna arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyarak, ekonomik, savunma ve altyapı işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

Çaputova, Vilnius'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin ittifakın bir vizyon ortaya koyacağı görüşünde olduğunu belirterek, Ukrayna'da koşulların iyileşmesiyle sürecin ivme kazanacağını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesini destekleyen Slovakya halkına teşekkür ederek, ikili görüşmede ortak değerlerin korunması, savunma ve dış politikada işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konularının ele alındığını ifade etti.

Zelenskiy, somut proje ve adımlar üzerine görüşüldüğünü, Slovakya'nın desteğiyle barışın uzak olmadığını söyledi.

Slovakya ziyareti sırasında Çekya'daki temaslarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Zelenskiy, Çekya Meclis Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Adamova'nın kendisine hediye ettiği, üzerinde "Rusya terörist devlet" yazılı tişörtün fotoğrafını da sosyal medya hesabında paylaştı.