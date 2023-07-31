Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin BM Genel Kurulu'na katılması bekleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gitmesinin beklendiği iddia edildi. Zelenskiy'nin, 'barış formülü' planını savunmak için BM Genel Kurulu açılış etkinliklerine katılması bekleniyor.

NEW Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gitmesinin beklendiği iddia edildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zelenskiy'nin, "barış formülü" planını savunmak için eylül ayında BM Genel Kurulu açılış etkinliklerine katılması bekleniyor.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, New York'ta Zelenskiy'nin BM Genel Kurulu haftası boyunca, Güvenlik Konseyi dahil bazı oturum ve toplantılara da Ukrayna'da barışın sağlanması bağlamında konuşmacı olarak katılacağı bilgisini paylaştı.

Bununla birlikte, Zelenskiy'nin BM ziyaretinin ve programının kesin olmadığı, Ukraynalı yetkililerin bu konudaki soruları cevaplamadığı vurgulandı.

Ayrıca, Kiev hükümetinin, BM Genel Kurulu açılış etkinlikleri sırasında barış formülü üzerine bir zirve yapılması için bastırdığı ancak Ukrayna'nın bazı müttefiklerinin karmaşık lojistik nedeniyle isteksiz davrandığı kaydedildi.

Zelenskiy'nin çatışmayı sona erdirmeye yönelik 10 maddelik planı, "Rus birliklerinin Ukrayna'dan tamamen çekilmesi, tüm savaş esirlerini ve sürgünleri serbest bırakması, gıda ve enerji güvenliğini sağlaması" gibi konuları kapsıyor.