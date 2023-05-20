Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Japonya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Japonya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılacak. Ziyaret halinde Zelenskiy'nin, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisi olacak. Zirvede liderlerle bir araya gelerek G7 ülkelerinin Ukrayna ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyebileceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Japonya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılacağı bildirildi.

Japonya hükümeti, daha önce zirveye video konferans ile katılacağı açıklanan Zelenskiy'nin Hiroşima'ya geleceğini duyurdu.

Söz konusu ziyaret halinde Zelenskiy'nin, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisi olacak.

Zelenskiy'nin, liderlerle bir araya gelerek G7 ülkelerinin Ukrayna ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyebileceği belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Zirvenin son gününde Zelenskiy'nin bizzat katılımıyla G-7 liderleri arasında Ukrayna konulu bir oturum düzenlenmesine karar verildiği" kaydedildi.

Ukraynalı lider, zirve marjında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşme de yapacak.

Japonya'nın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderlerinin katıldığı zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.

Zirveye Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.

G7, küresel siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde önemli uluslararası platformlardan biri kabul ediliyor.