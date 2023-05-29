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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Ukrayna Dünya Haberler

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