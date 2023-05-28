Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe Yayımladığı Mesajla Tebrik Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Türkçe mesaj paylaşarak tebrik etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Türkçe mesaj paylaşarak tebrik etti.

Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından Türkçe yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz."