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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kutladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kutladı

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular da ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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