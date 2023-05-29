Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kutladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular da ele alındı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular da ele alındı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya