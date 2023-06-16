Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Afrikalı liderlerle Rusya ile savaşı sonlandırmanın yollarını görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Afrika'nın öncülüğünde Kiev'e gelen Afrikalı liderlerle bir araya gelerek Rusya ile savaşı sonlandırmanın yollarını görüştü. Heyette Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli'nin yanı sıra Kongo ve Uganda devlet başkanlarının temsilcileri yer aldı. Ziyaret kapsamında Afrikalı liderler, Ruslar tarafından öldürüldükleri öne sürülen 458 sivilin toplu gömüldüğü mezarlığı ziyaret etti ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Afrikalı liderlerle Rusya ile savaşı sonlandırmanın yollarını görüştü.

Güney Afrika'nın öncülüğünde Afrika ülkelerinin oluşturduğu barış inisiyatifi heyeti, temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e geldi.

Heyette Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli'nin yanı sıra Kongo ve Uganda devlet başkanlarının temsilcileri yer alıyor.

Ukrayna temaslarına Buça şehrini ziyaretle başlayan Afrikalı liderler, Ruslar tarafından öldürüldükleri öne sürülen 458 sivilin toplu gömüldüğü mezarlığı ziyaret etti.

Savaşta imha edilen Rus askeri teçhizatının yer aldığı Mihaylov Meydanı'ndaki açık hava sergisini gezen Afrikalı liderler, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Zelenskiy, düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmede Rusya'nın ülkesinin topraklarındayken herhangi bir görüşmeye izin vermenin savaşı dondurmak anlamına geldiğini net şekilde söylediğini belirtti.

Rusya'nın uzun zamandır herkesi kandırmaya çalıştığını söyleyen Zelenskiy, "Belli ki Rusya, şimdi eski ilkel aldatma taktiklerine geri dönmeye çalışıyor ancak Rusya, artık dünyayı kandıramayacak. Ukrayna'yı kandırmak kesinlikle mümkün değil. Gerçek bir barışa ihtiyacımız var, bu da Rus birliklerinin tüm bağımsız topraklarımızdan gerçek anlamda çekilmesi anlamına geliyor." dedi.

"Her iki tarafın da gerilimi düşürmesi gerektiğini söylüyoruz"

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, savaşın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Çatışmada gerginliğin azaltılması gerektiğinin altını çizen Ramaphosa, "Bugün ziyaretimiz sırasında füze saldırılarını duyduk. Bu tür eylemler barışın sağlanması için iyi sonuç vermez. Dolayısıyla her iki tarafın da gerilimi düşürmesi, barışın bir yolunu bulması ve durumu çözmesi gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Ramaphosa, BM Şartı uyarınca devletlerin ve halkların egemenliğine saygı duyulması gerektiğine işaret ederek, tüm ülkelerin güvenlik garantilerine ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Hem Ukrayna hem de Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatını sağlaması gerektiğini söyleyen Ramaphosa, "Buraya gelmemizin nedenlerinden biri de Afrika'nın da bu savaşın olumsuz sonuçlarından etkilenmesidir. Tahıl fiyatlarımız arttı, gübre sıkıntımız var ve fiyatlar yükseldi." diye konuştu.

Ramaphosa, çocukların iadesi de dahil esir değişiminin zorunlu olması gerektiğini sözlerine ekledi.