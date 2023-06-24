Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Wagner paralı askerlerinin isyanı sonrası açıklama yaptı

Rusya adına Ukrayna'da savaşan Wagner paralı askerlerinin isyanı sonrasında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın zayıflığını ve hükümetinin aptallığını gizlemek için uzun bir süre propagandayı kullandığını belirterek, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Tam ölçekli zayıflık" dedi.