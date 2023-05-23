Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Vuhledar'da Ukrayna askerlerini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesindeki Vuhledar kentinde Ukrayna askerlerini ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesindeki Vuhledar kentinde Ukrayna askerlerini ziyaret etti.

Resmi Telegram hesabından ziyaretine ilişkin açıklama yapan Zelenski, "Savunmacılarımız. Vuhledar-Maryinka savunma hattındaki cephe bölgesi. Bugün burada savaşçılarımızın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Askeri Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamak için bulunuyorum. Ukrayna'yı savunan herkese şan olsun" dedi.