Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Arasında Telefon Görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir saatten uzun sürdüğü belirtilen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede cephedeki son durumun ve Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıklarının ele alındığı ifade edildi.

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Macron'a cephedeki son durum, Mayıs-Haziran aylarındaki gelişme beklentileri hakkında bilgi verdiği ve savunma güçlerinin öncelikli ihtiyaçlarının altını çizdiği ifade edildi. Tarafların Ukrayna'nın savaş alanındaki potansiyelini güçlendirecek ilave çözümler üzerinde mutabık kaldığı ve 'Ukrayna Barış Formülü'ne desteklerini pekiştirmek üzere diğer uluslararası ortaklarla çalışma konusunda iş birliğini ele aldığı belirtildi.

Zelenski günlük yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında görüşmeye dair, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüm. Her zaman olduğu gibi uzun ve anlamlı bir görüşme oldu. Askerlerimize daha da fazla destek vermek ve zaferimizle savaşın sona ermesini hızlandırmak için pozisyonlarımızı koordine ediyoruz. Ülkemizi ve halkımızı destekledikleri için Fransa'ya ve şahsen Emmanuel'e minnettarım" ifadelerini kullandı.