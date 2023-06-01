Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Uluslararası Çocukları Koruma Günü kapsamında ortak açıklama yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Moldova'da Avrupa Birliği Siyasi Topluluğu'nun (EPC) ikinci toplantısı marjında bir araya geldi. Zelenski ve Leyen, Uluslararası Çocukları Koruma Günü kapsamında ortak yazılı açıklama yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından Uluslararası Çocukları Koruma Günü kapsamında yapılan ortak yazılı açıklamada, "Her çocuğun özgür olma, korunma ve güvende tutulma hakkı vardır. Ancak Rusya'nın savaşı Ukraynalı çocukları bu haklardan mahrum bırakmaktadır. Öncelikle, Rusya'nın savaş suçları listesine eklenen Ukraynalı çocukların yasadışı bir şekilde sınır dışı edilmesini ve nakledilmesini şiddetle kınıyoruz. Rusya'ya acilen bu sürgünleri durdurması, sözde 'hızlandırılmış evlat edinme' uygulamasına son vermesi ve bu çocukları iade etmesi çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) haklarında tutuklama emri çıkardığı bu savaş suçlarının faillerini adalet önüne çıkarmanın zamanı gelecektir. Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçunun Kovuşturulması için Uluslararası Merkez'in kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İki liderin ortak açıklamasında, savaşın çocuklarda yıkıcı etkilere neden olduğu vurgulanarak, "Savaş tüm Ukraynalı çocuklar üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor ve genellikle derin psikolojik yaralar bırakıyor. Çocuklar muazzam bir stres ve endişe yaşamakta, psikolojik travma ve ruhsal bozukluklardan muzdarip olabilmektedir. Önceliğimiz onların ruh sağlığını sağlamak ve refahlarını yakından takip etmektir. Bu nedenle çocuk doktorları ve birinci basamak sağlık personeli için özel bir e-öğrenme programı oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Bu girişim sayesinde, sağlık çalışanlarını travma bakımı sağlamak ve çocukların ruh sağlığı koşullarını iyileştirmek için gerekli becerilerle donatacağız. Hem Ukrayna'da hem de Avrupa Birliği'nde zor durumdaki çocuklara özel rehabilitasyon hizmetleri sunmayı taahhüt ediyoruz" denildi.