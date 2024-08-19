Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ordusunun faaliyetleri için malzeme talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, "Askerlerimiz tüm cephelerde harika iş çıkarıyor. Ancak, ortaklarımızdan gelen malzemelerin daha hızlı teslim edilmesine ihtiyaç var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kursk'taki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkomutan Syrskyi'den Ukrayna'nın doğusundaki durum, Kursk bölgesindeki operasyon ve tugaylarımıza mühimmat ve silah sağlanmasıyla ilgili bir rapor aldım. Askerlerimiz tüm cephelerde harika iş çıkarıyor. Ancak ortaklarımızdan daha hızlı malzeme sevkiyatına ihtiyaç var. Bunu şiddetle talep ediyoruz. Savaşta tatil diye bir şey yoktur. Açıklanan yardım paketleri için zamanında lojistik gibi kararlara ihtiyaç vardır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa'ya sesleniyorum" dedi.