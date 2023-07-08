Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'den Ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, programlarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin yanı sıra Fener Rum Patrikhanesi'nde anmaya katıldı ve Patrik Bartholomeos ile görüştü. Uğurlama töreniyle birlikte Zelenski, İstanbul'dan uçakla ayrıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle geldiği İstanbul'da programlarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelen, bu sabah da Fener Rum Patrikhanesi'nde anmaya katılıp Patrik Bartholomeos ile görüşen Zelenski, daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu heyet tarafından uğurlanan Zelenski, uçakla İstanbul'dan ayrıldı.