Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sel felaketi yaşanan Herson'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kakhovka barajının yıkılması sonrası selin meydana geldiği Herson'u ziyaret ederek, sel bölgelerinden tahliye edilen insanlar için çalışmaların devam ettiğini ve zararların karşılanması için fon ayrılması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kakhovka barajının yıkılması sonrası selin meydana geldiği Herson'u ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, resmi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ' Herson'da insanların sel bölgelerinden tahliye edildiği bir geçiş noktasını ziyaret ettim. Görevimiz hayatları korumak ve insanlara mümkün olduğunca yardım etmektir. Kurtarma ekiplerine ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Bu çalışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Hasarın hesaplanması ve afetten etkilenen sakinlerin zararlarının karşılanması için fon ayrılması ve Herson bölgesindeki kayıpların telafi edilmesi ya da işletmelerin yeniden konumlandırılması için bir program geliştirilmesi önemlidir' dedi.