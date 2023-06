Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın nükleer santrale terör saldırısı düzenlemeyi değerlendirdiğini iddia etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin istihbarat servisinden, Rusya'nın, Zaporijya nükleer santraline yönelik bir 'terör saldırı' senaryosunu değerlendirdiğine dair rapor aldığını belirtti. Rusya'nın radyasyon sızıntılı bir terör saldırısı için her şeyi hazırladığını öne süren Zelenski, "Ne yazık ki, radyasyonun devlet sınırları olmadığını ve kimi vuracağının sadece rüzgarın yönüne göre belirlendiğini defalarca hatırlatmak zorunda kaldım" dedi.

Mevcut bilgi ve kanıtları tüm ortaklarla paylaşmakta olduklarını ifade eden Zelenski, "Hiçbir yerde nükleer enerji santrallerine yönelik terörist saldırılar olmamalıdır. Bu kez Kakhovka'daki gibi olmamalı, dünya uyarıldı, dolayısıyla dünya harekete geçebilir ve geçmelidir" ifadelerini kullandı.

RUSYA: BU DA BAŞKA BİR YALAN

Öte yandan Rus medyasında yer alan haberlere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenski'nin iddiasını yalanladı. Peskov, basına yaptığı açıklamasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Grossi'nin ziyaretine dikkat çekerek, "Bu da başka bir yalan. Biliyorsunuz orada sahada IAEA ile bir temas kuruldu. IAEA tarafından oldukça yüksek bir değerlendirme yapıldı. Her şeyi, görmek istedikleri her şeyi gördüler. IAEA ile diyaloğumuz ve iş birliğimiz devam ediyor. Bu iletişimin devam etmesiyle ilgileniyoruz. IAEA da ilgileniyor. Diğer her şey bir yalan" ifadelerini kullandı.