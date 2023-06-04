Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isimlerini paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın son düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden üç çocuğun isimlerini paylaşarak, bu çocukların savaşın başından bu yana saldırılarda hayatını kaybeden 500 çocuğun arasında yer aldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın son düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden üç çocuğun isimlerini paylaşarak, bu çocukların savaşın başından bu yana saldırılarda hayatını kaybeden 500 çocuğun arasında yer aldığını belirtti.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Zelenski, "Harkiv'den 13 yaşındaki Dmytro, Vinnytsia'dan 4 yaşındaki Lisa, Novosolone'den henüz 2 günlük Serhii. Onlar, Rusya'nın saldırısı sonucu hayatları mahvolan 500 masum çocuk arasındaydı. Birçoğu ünlü akademisyenler, sanatçılar, spor şampiyonları olabilirdi. Ukrayna'nın tarihine katkıda bulunabilirdi. Düşmanın füzelerinin ve nefretinin kurbanı oldular, bu füzeler genç Ukraynalıların canını almaya devam ediyor" dedi.

Zelenski, savaşa bağlı nedenlerle yaralanan çocukların toplam sayısının tespit edilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Aktif çatışmalar ve Ukrayna topraklarının bir kısmının geçici olarak işgal edilmesi nedeniyle yaralanan çocukların sayısını tam olarak tespit etmek hala mümkün değil. Direnmeli ve bu savaşı kazanmalıyız. Tüm Ukrayna, tüm halkımız, tüm çocuklarımız Rus teröründen kurtulmalıdır" dedi.