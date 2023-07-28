Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Odesa'da hasar gören katedrali ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Odesa'da yer alan ve Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında hasar gören Spaso-Preobrajenski Katedrali'ni ziyaret etti. Katedralde meydana gelen hasarı inceleyen Zelenski, restore çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin güney bölgelerine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Odesa'da yer alan ve 23 Temmuz'da Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında hasar gören Spaso-Preobrajenski Katedrali'ni de ziyaret etti.

Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Zelenski, katedralde meydana gelen hasarı inceleyerek, yıkımın boyutu ve mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Zelenski'ye burada, ülkenin yabancı ortaklarının restorasyonuna katkıda bulunmaya istekli olduklarını ifade ettiği katedralin restore çalışmaları için uzmanlar tarafından değerlendirme yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca, 1795'te kurulan katedralin, Odesa'daki en büyük Ortodoks kilisesi olduğu, 1936'da Bolşevikler tarafından tamamen yıkıldığı ve 1999-2011 arasında yeniden inşa edildiği bilgisi paylaşıldı.