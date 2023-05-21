Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, mevkidaşı Biden ile bir araya geldi-2

YENİ ASKERİ DESTEK PAKETİ İÇİN TEŞEKKÜRZelenski, 37 milyar dolar mali yardım ve yeni açıklanan 375 milyon dolarlık askeri destek paketi için Biden'a teşekkür ederek, "ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı 37 milyar dolar tutarındaki güçlü mali yardım ve 375 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım...

YENİ ASKERİ DESTEK PAKETİ İÇİN TEŞEKKÜR

Zelenski, 37 milyar dolar mali yardım ve yeni açıklanan 375 milyon dolarlık askeri destek paketi için Biden'a teşekkür ederek, "ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı 37 milyar dolar tutarındaki güçlü mali yardım ve 375 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paketi için büyük bir minnettarlık duyuyoruz. Devletimizin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin yanı sıra Ukrayna Barış Formülünün uygulanmasını ele aldık. Ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanmasına yönelik projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.