Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Japonya'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Japonya'nın Hiroşima kentine geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Japonya'nın Hiroşima kentine geldi. Zelenski, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile ikili görüştü.

Japonya'nın Hiroşima kentinde 2. gün toplantılarına devam eden G7 ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin liderleri, bugün 'ekonomik güvenliği' görüşecek. Liderler dün, Ukraynalı pilotlara F16 eğitimi verilmesi, Rus şirketlerine karşı yeni yaptırımlar ve Ukrayna Savaşı'nı görüşmüştü.