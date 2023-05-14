Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İtalya ve Vatikan'da Temaslarda Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İtalya ve Vatikan'da resmi temaslar gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı ile bir araya gelen Zelenski, daha sonra Papa Francis ile ikinci kez görüştü. İtalya-Ukrayna ortak bildirgesi yayınlandı ve tazminat mekanizmaları geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi temaslar kapsamında dün İtalya'nın başkenti Roma'ya gelerek İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Zelenski, daha sonra Vatikan'a geçerek Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.

Zelenski'nin temasları sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İtalya-Ukrayna ortak bildirgesini paylaştı. Bildirgede şu ifadeler yer aldı;

Papa Francis, Zelenski'nin ziyareti sırasında barışı temsil etmesi için bir zeytin dalı heykeli hediye etti. İki lider, Vatikan Sekreterliğinde çalışan Polonyalı çevirmen Rahip Marko Gongalo'nun tercümesiyle sohbet etti. 40 dakikalık görüşmede Papa Francis, Ukrayna için sürekli dua edeceğini belirtti. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce, 8 Şubat 2020'de Roma'ya kısa bir süre için gelerek Papa Francis ile Apostolik Sarayı'nda görüşmüştü.