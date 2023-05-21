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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Güney Kore lideri Yeol ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Güney Kore lideri Yeol ile görüştü

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7 Zirvesi marjında bulunduğu Japonya'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G7 Zirvesi marjında bulunduğu Japonya'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile bir görüşme gerçekleştirdim. Cephedeki durum ve ülkemiz tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı saldırının püskürtülmesindeki ilerleme hakkında konuştuk. Ukrayna heyetinin Kore Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği son ziyareti ele aldık. Ukrayna First Lady'si tarafından sunulan projelere gösterilen ilgi için müteşekkirim. Ülkemize sağladığınız insani ve ölümcül olmayan yardımlar, özellikle de mayın temizleme araçları ve koruyucu ekipmanlar için teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Güney Kore Ukrayna Kore Dünya Haberler

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