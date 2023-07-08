Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Patrik Bartholomeos ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Aya Yorgi Kilisesi'nde tören düzenlendi ve savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski ve Patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sabah saatlerinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı. İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi. Zelenski tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi. Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.