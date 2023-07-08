Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve Patrik Bartholomeos ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenski ve Bartholomeos, Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar etti.
- UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski ve Patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme gerçekleştirecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya