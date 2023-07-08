Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve Patrik Bartholomeos ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenski ve Bartholomeos, Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar etti.