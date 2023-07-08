Üye Girişi
Haberler
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve Patrik Bartholomeos ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenski ve Bartholomeos, Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar etti.

- UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski ve Patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Rum Ortodoks Patrikhanesi Volodimir Zelenskiy Fenerbahçe Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title