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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donetsk'teki Askerleri Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donetsk'teki Askerleri Ziyaret Etti

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin Donetsk bölgesindeki cephelerde savaşan Ukrayna askerlerini ziyaret ederek madalya ve ödüllerini teslim etti. Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında da her cephede ilerleme kaydedildiğini belirtti.

p> Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin Donetsk bölgesindeki cephelerde savaşan Ukrayna askerlerini ziyaret etti. Zelenski ziyareti sırasında askerlere madalya ve ödüllerini teslim ederken, ulusa sesleniş konuşmasında da dün her cephede ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rus askerlerinin bulunduğu merkezleri ziyaretinin hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Donetsk bölgesindeki cepheleri ziyaret etti. Zelenski, Bahmut'ta savaşan askerlere madalya ve ödüllerini teslim etti. Askerlere konuşma yapan Zelenski, "Bugün burada bulunmaktan onur duyuyorum ve öncelikle devletimizi, egemenliğimizi, ailelerimizi, çocuklarımızı ve yerli Ukrayna'mızı koruduğunuz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlere teşekkür etmek, hepinizi ödüllendirmek ve böyle insanlara sahip olduğumuz için sizlere, ailelerinize, ebeveynlerinize büyük bir minnettarlıkla el sıkışmak istiyorum" dedi. Zelenski, daha sonra Berdyansk yönündeki cepheye giderek buradaki askerlerle görüştü.

"HER CEPHEDE İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Zelenski, ziyaretinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında dün Ukrayna ordusunun her cephede ilerleme kaydettiğini belirtti. Zelenski, "Savaşçılarımız her yönde ilerleme kaydetiler ve bu mutlu bir gün. Savaşçılarımızı ödüllendirmekten, onlara şahsen teşekkür etmekten, ellerini sıkmaktan onur duydum. Tüm destek sözleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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