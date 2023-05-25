Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den F-16 açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında hava savunma sisteminin güçlü uçaklarla tamamlanabileceğini belirterek, "İlk Ukrayna F-16'sı, Rusya'nın sadece kendi saldırganlığı nedeniyle kaybedeceğinin sinyali olacaktır" dedi.

Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, "Ukrayna semalarında sonuca ulaşma süresini kısaltmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu küresel adımın savunma kabiliyetlerimizi genişletmemizi sağlayacağı açıktır. Çünkü bir hava savunma sistemi ancak güçlü uçaklarla tamamlanabilir. Öte yandan, ilk Ukrayna F-16'sı, Rusya'nın sadece kendi saldırganlığı nedeniyle kaybedeceği, daha zayıf ve daha izole hale geleceği konusunda dünyadan gelen en güçlü sinyallerden biri olacaktır. Bu, Rus terörünün kaybettiğinin, bağımsız uluslara saygı ve halkların kendi yollarını seçme hakkına dayanan dünyamızın ayakta kaldığının bir işareti olacaktır" dedi.