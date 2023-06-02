Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa liderleriyle savaş uçakları koalisyonu konusunda mutabık kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moldova ziyareti sırasında Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği gayrıresmi toplantıda savaş uçakları koalisyonu konusunda mutabık kaldı. Toplantıda, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçakları ve diğer uçak tipleri konusunda eğitimine başlanmasıyla ilgili konuların ele alındığı ve tarafların bu sürecin yakın gelecekte başlatılması konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) Zirvesi'ne katılmak üzere Moldova'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında savaş uçakları koalisyonunda yer alan Avrupa ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirilen gayrıresmi toplantıda bir araya geldi.

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden dünkü toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun yer aldığı belirtildi. Toplantıda, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçakları ve diğer uçak tipleri konusunda eğitimine başlanmasıyla ilgili konuların ele alındığı ve tarafların bu sürecin yakın gelecekte başlatılması konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Zelenski ayrıca Moldova ziyareti kapsamında birçok ikili görüşme de gerçekleştirdi.