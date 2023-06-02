Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa liderleriyle savaş uçakları koalisyonu konusunda mutabık kaldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moldova ziyareti sırasında Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği gayrıresmi toplantıda savaş uçakları koalisyonu konusunda mutabık kaldı. Toplantıda, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçakları ve diğer uçak tipleri konusunda eğitimine başlanmasıyla ilgili konuların ele alındığı ve tarafların bu sürecin yakın gelecekte başlatılması konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) Zirvesi'ne katılmak üzere Moldova'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında savaş uçakları koalisyonunda yer alan Avrupa ülkelerinin liderleriyle gerçekleştirilen gayrıresmi toplantıda bir araya geldi.
Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden dünkü toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun yer aldığı belirtildi. Toplantıda, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçakları ve diğer uçak tipleri konusunda eğitimine başlanmasıyla ilgili konuların ele alındığı ve tarafların bu sürecin yakın gelecekte başlatılması konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.Açıklamada, "Katılımcılar ayrıca gelecekteki uçak tedarikini ve bunlar için gerekli altyapının oluşturulmasını da görüştüler. Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Avrupalı liderler, Amerikan tarafıyla yapılacak istişarelerin ardından Ramstein formatındaki bir sonraki toplantıda savaş uçaklarından oluşan bir koalisyon (Ukrayna'nın Gökyüzü Kalkanı) kurulmasına yönelik resmi bir karar üzerinde çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar. Görüşme sırasında Zelenski, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füze saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde bir 'Patriots' koalisyonu kurulması gerektiğini de gündeme getirdi" denildi.
Zelenski ayrıca Moldova ziyareti kapsamında birçok ikili görüşme de gerçekleştirdi.