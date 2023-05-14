Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Almanya'da

İtalya temaslarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gelerek Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

İtalya temaslarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gelerek Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Almanya cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'nda bugün bir araya gelen iki lider, daha önce Ekim 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüşmüştü. Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan ziyarete dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Almanya, Rusya'nın saldırganlık savaşı karşısında askeri, ekonomik ve mali yardım sağlayarak Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden biridir. Almanya ayrıca mültecilere yardım etmek ve yeniden yapılanmayı teşvik etmek için çok büyük yardımlarda bulunuyor."