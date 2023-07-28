Ukrayna Devlet Başkanı Odessa'daki Hasar Gören Katedrali Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırıları sonucu hasar gören Odessa kentindeki katedrali ziyaret etti.

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Odessa şehrinin merkezinde bulunan ve hafta sonu Rus saldırıları sonucu hasar gören tarihi Hristiyan Ortodoks Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'ni incelediğini bildirdi.

Katedralin durumu hakkında bilgi aldığını belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rus füzesi, katedralin en kutsal yerine isabet etti. Bu yer tamamen yok edilmiş durumda. Binanın tüm yapısı hasar gördü. Uzmanların katedrali restore etme yollarını belirlemesi gerekiyor. Avrupa'daki ortaklarımıza katedralin yenilenmesi sürecine katılma arzuları dolayısıyla minnettarım. İnsanımız ve ruhumuz Rus teröründen daha güçlüdür. Odessa ve ülkemizin güneyini korumak için hava savunma sistemlerini talep ediyoruz."

Odessa'ya yönelik saldırı

Ukrayna, Rusya'nın hafta sonu Odessa'ya düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ayrıca saldırı sonucu UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınan Odessa'nın tarihi merkezindeki yapılar ve Spaso-Preobrajenskiy Katedrali hasar görmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Odessa şehri yakınlarında insansız deniz aracı üretimi ve bu araçlarla terör eylemi hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu açıklamış, şehirdeki katedralin zarar gördüğüne yönelik iddiaları yalanlanmıştı.