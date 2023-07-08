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Ukrayna Devlet Başkanı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Aya Yorgi Kilise'sinde düzenlenen törende savaşta ölenler için dualar etti. Zelenski ve Bartholomeos arasında gerçekleşen özel görüşme sonrası açıklama yapıldı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aya Yorgi Kilise'sinde düzenlenen törende savaşta ölenler için dualar edildi. Zelenski ve Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Fener Rum Patriği Bartholomeos basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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