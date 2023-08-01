Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı: Moskova Hızla Savaşa Alışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Moskova hızla tam teşekküllü bir savaşa alışıyor ve bu da yakında 'savaşın yazarlarının' topraklarına taşınacak' dedi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'ya ait üç İHA'nın Moskova bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova hızla tam teşekküllü bir savaşa alışıyor ve bu da yakında 'savaşın yazarlarının' topraklarına taşınacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Podolyak, yaptığı açıklamada, "Moskova hızla tam teşekküllü bir savaşa alışıyor ve bu savaş da yakında tüm borçlarını tahsil etmek üzere 'savaşın yazarlarının' topraklarına taşınacak. Rusya'da yaşanacak her şey objektif bir tarihsel süreçtir. Daha fazla tanımlanamayan insansız hava aracı, daha fazla çöküş, daha fazla iç çatışma, daha fazla savaş" dedi.

Sobyanin, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Moskova'ya uçmaya çalışan birkaç insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Bir tanesi geçen seferki gibi aynı gökdelene çarptı. Gökdelenin 21'inci katındaki cephe hasar gördü. Yaralanan olmadığı bildirildi" dedi.