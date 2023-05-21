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Ukrayna Devlet Başkanı Bahmut'un ele geçirildiğini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Bahmut'un ele geçirildiğini reddetti

Dünya Haberleri

G7 Zirvesi'nde Japonya'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Bahmut'u ele geçirdiği iddialarına 'Bence hayır' yanıtını verdi. Zelenski'nin Sözcüsü, Başkan'ın Bahmut'un ele geçirildiğini reddettiğini açıkladı.

G7 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, basın mensuplarının, Rusya'nın Bahmut'u ele geçirdiğini duyurmasıyla ilgili soruya, "Bence hayır" yanıtını verdi. Zelenski'nin Sözcüsü Sergii Nykyforov, "Böylece Başkan, Bahmut'un ele geçirildiğini reddetti" dedi.

Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Nykyforov, "Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Bakhmut ile ilgili sorulara verdiği cevaplara gelince. Muhabirin sorusu, Rusya'nın Bahmut'u ele geçirdiğiyle ilgiliydi. Başkan Zelenski, bu soruya 'Bence hayır' yanıtını verdi. Böyle Başkan, Bahmut'un ele geçirildiğini reddetti" ifadelerini kullandı.

PUTİN ASKERLERİ TEBRİK ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Bahmut ile ilgili yayınladığı ve askerleri tebrik ettiği mesajında, "Artyomovsk'u (Sovyet dönemi Bahmut'a verilen isim) kurtarma operasyonunun tamamlanması dolayısıyla Wagner birliklerini ve onlara gerekli desteği sağlayan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ederim. Tüm seçkin kişilere devlet ödülleri takdim edilecektir" demişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Japonya Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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