Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'deki Ticari Gemiler İçin Geçici Koridorlar Oluşturdu

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidip gelen ticari gemiler için geçici koridorlar oluşturduğunu duyurdu. Bu koridorlar, Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle mahsur kalan sivil gemilerin Ukrayna sularını terk etmesine olanak sağlamak için kullanılacak.

KİEV, 11 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidip gelen ticari gemiler için geçici koridorlar oluşturduğunu duyurdu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Perşembe günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu deniz yollarının Ukrayna tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne önerildiğini belirtti.

Açıklamada, rotaların öncelikli olarak Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Çornomorsk, Odesa ve Pivdennyi limanlarında mahsur kalan sivil gemilerin Ukrayna sularını terk etmesine olanak sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Ukrayna donanması, Karadeniz'deki askeri tehditlerin ve mayın tehlikesinin devam ettiğini vurgulayarak Rusya'yı ticari deniz taşımacılığı için tehlike yaratmakla suçladı.

Rusya ve Ukrayna, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin geçtiğimiz ay askıya alınmasının ardından, Karadeniz üzerinden birbirlerinin limanlarına giden gemileri potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendireceklerini açıklamıştı.